На этот раз никаких фильтров: Ким Кардашьян поделилась фото дочери Чикаго

Два дня назад Ким Кардашьян и Канье Уэст отпраздновали два месяца с момента рождения их третьего ребенка — дочери Чикаго, которую выносила звездной паре суррогатная мать. За это время малышка успела "засветиться" в трогательном видео Кайли Дженнер, приуроченному к рождению ее первенца, и в Instagram своей мамы, но каждый раз личика девочки было не разглядеть. Сегодня же Кардашьян поделилась фото Чикаго, на котором она смотрит прямо в кадр, да и никаких фильтров поверх не наложено.

Милашка утром,

— подписала изображение Кардашьян.

Чикаго Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст, напомним, также воспитывают четырехлетнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сейнта, которых телезвезда родила сама. И хотя она сама хотела выносить третьего ребенка, ее здоровье не позволило этого сделать. Спасла ситуацию суррогатная мать.

Да, я называю ее суррогатной матерью, но на самом деле это неправильно: суррогатным это материнство было бы, если бы врачи взяли сперму моего мужа и яйцеклетки другой женщины. Но это не наш случай: генетический материал мой и Канье. Просто нашего ребенка выносила другая женщина,

— рассказала в одном из своих последних интервью Ким.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Ким Кардашьян с детьми

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго