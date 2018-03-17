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НАСА: телескоп "Кеплер" может выйти из строя в любой момент времени


Добавлено: 17 мар 2018 в 02:07, Категория: В мире
НАСА: телескоп "Кеплер" может выйти из строя в любой момент времени
Орбитальный телескоп "Кеплер" может закончить свое существование в ближайшие недели и месяцы из-за того, что его запасы топлива почти полностью подошли к концу, сообщает пресс-служба НАСА.

После запуска орбитального телескопа "Кеплер" в 2009 году, ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы. Несколько десятков из них считаются сегодня потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако примерно через год специалисты НАСА нашли способ продолжить его работу в рамках так называемой миссии K2. До поломки "Кеплер" был направлен в одну точку космоса и следил лишь за небольшим уголком неба, который расположен на стыке созвездий Лебедя и Лиры.

После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так как научной команде "Кеплера" приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа.

Подобное решение, как говорил Марио Перез, руководитель миссии "Кеплер", в беседе с корреспондентом РИА Новости, наложило очень жесткие ограничения на сроки жизни телескопа – космическому аппарату приходится постоянно расходовать топливо на поддержание своего положения в пространстве.
Его запасов, как ожидали специалисты НАСА, должно было хватить до апреля 2018 года, когда в космос буде т запущен идеологический наследник "Кеплера", орбитальная обсерватория TESS. При более благоприятном стечении обстоятельств, как наделся Перез, телескоп мог бы дожить до весны 2019 года.


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Добавлено: 17 мар 2018 в 02:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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