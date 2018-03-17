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Наталья Водянова о #MeToo, семье и карьере в журнале Porter


Добавлено: 17 мар 2018 в 10:07, Категория: Шоу-бизнес
Наталья Водянова о #MeToo, семье и карьере в журнале Porter

Журнал Porter взял интервью у 36-летней модели Натальи Водяновой, в котором узнал об отношении звезды к движению #MeToo, о семье и не только. Фотосессия для номера проходила в серебристых и белых тонах.

«Я не расслабляюсь в выходные: с пятью детьми это сделать сложнее, чем в будний день, но у нас фантастический хаос. Мы получаем огромное удовольствие во всех мелочах, будь то игра на пианино, танцы детей, игры с кошкой, прогулки на улице, поход за мороженым и блинчиками. Мы не строим слишком много планов, а просто наслаждаемся.» рассказывает Водянова о своей семейной жизни.

Модель признается, что имела детство намного хуже, чем у ее детей. «Когда они были маленькими, иногда говорили: «Мне не нравится моя кровать. Я не хочу спать в своей кровати, а хочу спать с вами”. Я отвечала им: «Это такая привилегия – иметь свою собственную кровать. Я делила кровать с сестрой в течение 10 лет и мечтала о своей комнате, о собственной кровати и личной жизни». Дети слушают с любопытством, но не понимают. Они все еще жалуются, но оставляют попытки залезть в мою кровать.» — рассказывает звезда.

Семейные обязанности Водянова совмещает с карьерой. Она признается, что мотивирует на работу ее бабушка, которая стала иконой внучки. «Она всегда не забывала о себе, хотя была самым щедрым человеком. Она так много дала своей семье и людям вокруг. Постоянно была занята, но в то же время помнила о своей красной помаде и всегда выглядела потрясающе. А ее дом был безупречно чистым – это было ее представление о том, кто она и кем хочет быть. Я определенно хочу быть такой же.»


Модельная карьера для Натальи стала настоящим спасением. Занимаясь любимым делом, она отвлекается от повседневных проблем, с которыми сталкивается в благотворительной деятельности. Она считает свою работу терапией.

Журналисты не обошли и вопрос про нашумевшее движение #MeToo, которое направлено на борьбу с херассментом. Как признается модель, она была хорошо защищена, поэтому с сексуальными домогательствами в своей жизни не сталкивалась. Несмотря на это, она поддерживает движение и считает, что пришло время остановить злоупотребление высокими позициями и властью. «По сравнению с тем, что я слышу и читаю, я действительно была хорошо защищена. Но время пришло. Люди не могут злоупотреблять своей властью. Хочу, чтобы модная индустрия была для всех такой, какой ее знаю я. Пути назад нет, нужно идти вперед, и будущее светлое. На мой взгляд, единственная проблема заключается в том, как все это повлияет на творчество, на свободу самовыражения, работу с изображением и видео, на моду.»



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Добавлено: 17 мар 2018 в 10:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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