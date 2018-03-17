Наталья Водянова рассказала о воспитании детей, отношении к домогательствам и своей ролевой модели

Наталья Водянова

Журнал Porter взял большое интервью у Натальи Водяновой и посвятил ей фотосессию в белых и серебристых тонах. В откровенной беседе с изданием 36-летняя российская супермодель сравнила детство своих детей с собственным, ответила на злободневные вопросы о движении #MeToo и не только.

О семье:Я не расслабляюсь в выходные: с пятью детьми это сделать сложнее, чем в будний день, но это фантастический хаос. Мы получаем огромное удовольствие во всех мелочах, будь то игра на пианино, танцы детей, игры с кошкой, прогулки на улице, поход за мороженым и блинчиками. Мы не строим слишком много планов, а просто наслаждаемся.

Наталья Водянова

О воспитании детей:Когда они были маленькими, иногда говорили: "Мне не нравится моя кровать. Я не хочу спать в своей кровати, а хочу спать с вами”. Я отвечала им: "Это такая привилегия – иметь свою собственную кровать. Я делила кровать с сестрой в течение 10 лет и мечтала о своей комнате, о собственной кровати и личной жизни". Дети слушают с любопытством, но не понимают. Они все еще жалуются, но оставляют попытки залезть в мою кровать.

Об источнике вдохновения и ролевой модели:Моя бабушка – моя икона. Она всегда не забывала о себе, хотя была самым щедрым человеком. Она так много дала своей семье и людям вокруг. Постоянно была занята, но в то же время помнила о своей красной помаде и всегда выглядела потрясающе. А ее дом был безупречно чистым – это было ее представление о том, кто она и кем хочет быть. Я определенно хочу быть такой же.

О работе моделью:Я люблю эту работу, потому что она дает мне возможность отдохнуть от повседневных проблем, с которыми сталкиваюсь в благотворительной деятельности. Работа моделью становится приятной терапией.

О движении #MeToo и домогательствах в своей жизни:По сравнению с тем, что я слышу и читаю, я действительно была хорошо защищена. Но время пришло. Люди не могут злоупотреблять своей властью. Хочу, чтобы модная индустрия была для всех такой, какой ее знаю я. Пути назад нет, нужно идти вперед, и будущее светлое. На мой взгляд, единственная проблема заключается в том, как все это повлияет на творчество, на свободу самовыражения, работу с изображением и видео, на моду.

Фотографиями поделился блогер Tanushka28.