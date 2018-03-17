Naughty Boy собирается выступить с Бейонсе на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Naughty Boy/ Бейонсе

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл имеет все шансы стать свадьбой года – об этом говорят подробности, которые с приближением даты торжества все чаще появляются в прессе. Если ранее СМИ обсуждали воссоединение Spice Girls и возможное появление группы на празднике, то теперь о своем желании выступить перед женихом и невестой заявил Naughty Boy.

Британский музыкант, чье настоящее имя Шахид Хан, несколько лет назад записал композицию Runnin вместе с Бейонсе и Эрроу Бенджамином. Принц Гарри назвал ее одной из своих любимых.

Я очень хочу стать диджеем на свадьбе Гарри. Меня об этом не просили, но у меня уже есть специальная версия Runnin. В прошлом году я узнал, что Runnin – одна из любимых песен Гарри, – сказал музыкант.

Меган Маркл и принц Гарри

Осталось узнать, что об этом думают другие артисты, участвовавшие в записи композиции.

Если бы только удалось уговорить Бейонсе… Этим нужно заняться поскорее, потому что свадьба приближается. Я сделаю все возможное, чтобы выступление состоялось. Фортепианная версия песни уже готова, – добавил Naughty Boy.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая.

Naughty Boy

Бейонсе