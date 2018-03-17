Не Джоли: пластические хирурги назвали имя звезды с идеальными губами

Ведущий лондонский пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал наиболее приближенными к совершенству губы американской певицы Тейлор Свифт.

Так, он отметил: «У Тейлор великолепные пухлые губы и изгиб, которого пытаются добиться так много женщин».

Кроме того, среди знаменитостей, губы которых приближены к совершенству, оказались Скарлетт Йоханссон и Кайли Дженнер.

При этом он подчеркнул, что после 28 лет губы начинают терять естественную пухлость из-за снижения в организме коллагена, а также гиалуроновой кислоты.

Хирург добавил, что замедлить эти процессы можно путем отказа от курения и дозирования часов пребывания на солнце.