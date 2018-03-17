Новый вытрезвитель в Волгограде торжественно открыли к ЧМ-2018

В Волгограде, накануне 16 марта, торжественно открыли новый вытрезвитель для гостей чемпионата мира по футболу.

Здание построено в Дзержинском районе, но пока не применяется по назначению.

На торжественном открытии присутствовал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев и главный нарколог Волгоградской области Лиана Орешкина, которая подробно рассказала о лечебном учреждении.

В настоящее время вытрезвитель не работает, однако к открытию организаторы подготовились тщательно. На положенном месте дежурила патрульная машина, дорога, ведущая к вытрезвителю, который состоит из нескольких одноэтажных домиков, посыпали песком. Когда вытрезвитель заработает по назначению пока неизвестно, но скорее это произойдёт не раньше, чем начнётся чемпионат.

Работники отрезвляющего учреждения уверены, что вытрезвитель построен в очень удачном месте, так как иностранцы по дороге в учреждение смогут осмотреть местные красоты, сообщает v1.

По некоторым данным, вытрезвитель был готов к приёму «гостей» ещё в августе прошлого года, однако его закрыли, чтобы сохранить оштукатуренные стены к приезду иностранцев, жители Волгограда пока приходят в себя в местных больницах либо в отделении полиции.