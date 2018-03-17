Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки

Показать меню
Актуально
Капитан "Барселоны" Иньеста заявил, что рассматривает переход в китайский клуб - 05:27 Капитан Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) - 06:00 Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) «Я пилотировал НЛО» - бывший военный летчик Зоны 51 приоткрыл завесу тайны - 06:01 «Я пилотировал НЛО» - бывший военный летчик Зоны 51 приоткрыл завесу тайны Костюк пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне - 06:08 Костюк пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания - 06:30 Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания Селена Гомес делает перерыв в отношениях с Джастином Бибером из-за повышенного - 06:30 Селена Гомес делает перерыв в отношениях с Джастином Бибером из-за повышенного внимания СМИ Вселенная Стивена Хокинга: как прожил жизнь легендарный ученый - 06:50 Вселенная Стивена Хокинга: как прожил жизнь легендарный ученый Постпред России удивился, что Хейли оказалась «опытным химиком» - 07:15 Постпред России удивился, что Хейли оказалась «опытным химиком» Малый противолодочный корабль ТОФ выполнил учебно-боевые упражнения у берегов - 07:21 Малый противолодочный корабль ТОФ выполнил учебно-боевые упражнения у берегов Камчатки Петербург номинирован на World Travel Awards - 07:42 Петербург номинирован на World Travel Awards Генеральная прокуратура Украины готовится осуществить “самый громкий арест года” - 08:01 Генеральная прокуратура Украины готовится осуществить “самый громкий арест года” Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью - 08:07 Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью "Нью-Джерси" победил "Вегас" в матче НХЛ - 08:14 Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон не заинтересован в престоле и хочет стать - 08:15 Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон не заинтересован в престоле и хочет стать полицейским Бен Аффлек пытается вернуть Дженнифер Гарнер - 08:15 Бен Аффлек пытается вернуть Дженнифер Гарнер Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела - 08:43 Посол РФ в Австралии заявил, что Россия готова помочь в расследовании дела Скрипаля Атака каннибалов в Донбассе; Киев «рванул» за помощью в Донецк – ДНР и ЛНР, - 08:56 Атака каннибалов в Донбассе; Киев «рванул» за помощью в Донецк – ДНР и ЛНР, хроника событий
» » Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки

Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки


Добавлено: 17 мар 2018 в 05:07, Категория: Новости на сегодня
Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки

Пассажирский самолет крупной компании United Airlines совершил незапланированную посадку после того, как на борту обнаружили собаку.

Это случилось, когда самолет направлялся в Сент-Луис из Ньюарка. Подробностей того, почему на борту находилось животное, которого там не должно было присутствовать, не сообщили. Тем не менее известно, что собаку вернули ее владельцам. Всем, кто летел на данном воздушном судне, выплатят компенсацию. Такую информацию сообщил канал ABC. 

Это не первый случай с домашними питомцами, происходящий в летательных аппаратах этой компании. Согласно данным канала, этот инцидент стал третьим за неделю. Первый произошел, когда одному из пассажиров сказали разместить сумку с собакой на полку для ручной клади. Она погибла. Через пару дней сотрудники отправили животное не в место назначения.  



Материалы по теме:

В Колорадо экстренно сел самолет American Airlines
Пассажирский самолет был вынужден совершить посадку на Аляске из-за "грязной" выходки пассажира
Курильщик стал причиной внеплановой посадки самолета «Победы» в Волгограде
СМИ: Самолет компании LOT совершил аварийную посадку в Варшаве
Добавлено: 17 мар 2018 в 05:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Amazon будет сбрасывать заказы с высоты 8 метров

Amazon будет сбрасывать заказы с высоты 8 метров

Расшифровано послание дьявола, написанное в XVII веке монашкой, одержимой Люцифером

Расшифровано послание дьявола, написанное в XVII веке монашкой, одержимой Люцифером

Алена Ашмарина и Илья Григоренко помирились

Алена Ашмарина и Илья Григоренко помирились

Объявлен альянс против России. Каким будет удар?

Объявлен альянс против России. Каким будет удар?

Загрузка...



Лента новостей
Супрун: перекись водорода не обеззараживает раны - 01:28 Супрун: перекись водорода не обеззараживает раныNaughty Boy собирается выступить с Бейонсе на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл - 01:08 Naughty Boy собирается выступить с Бейонсе на свадьбе принца Гарри и Меган МарклГлава СВР высмеял премьера Британии из-за заявления о российской разведке - 01:00 Глава СВР высмеял премьера Британии из-за заявления о российской разведкеМеждународный кинофестиваль «Победили вместе» принимает заявки до 31 марта - 00:43 Международный кинофестиваль «Победили вместе» принимает заявки до 31 мартаВ Макеевке замечены «Грады»: ехали в сторону Гвардейки - 00:36 В Макеевке замечены «Грады»: ехали в сторону ГвардейкиБритания предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год - 00:35 Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через годСтали известны подробности развода сына Дональда Трампа - 00:29 Стали известны подробности развода сына Дональда ТрампаВ Минобороны сообщили детали новой госпрограммы вооружений - 00:21 В Минобороны сообщили детали новой госпрограммы вооруженийВ академии РВСН пройдет лекция об истории ракетостроения для будущих абитуриентов - 00:15 В академии РВСН пройдет лекция об истории ракетостроения для будущих абитуриентовНапиток красоты «Ласси» - 23:53 Напиток красоты «Ласси»"Локомотив" ничем не удивил хоккеистов СКА, мы знали, как они сыграют – Широков - 23:43 Германия официально признана “самой унылой страной в мире” - 23:14 Германия официально признана “самой унылой страной в мире”Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы - 23:07 Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границыЦСКА на выезде обыграл "Фенербахче" в матче Евролиги - 22:56 ЦСКА на выезде обыграл
Последние новости
Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки - 05:07 Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания - 04:43 Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания Порошенко призвал Эрдогана не признавать российские выборы в Крыму - 04:21 Порошенко призвал Эрдогана не признавать российские выборы в Крыму Улучшенные БМП-1 смогут сбивать цели, находящиеся в воздухе - 04:08 Улучшенные БМП-1 смогут сбивать цели, находящиеся в воздухе Россия дала убежище немецкой семье, выступившей против Югендамта (ФОТО) - 03:57 Россия дала убежище немецкой семье, выступившей против Югендамта (ФОТО) Наталья Водянова рассказала о воспитании детей, отношении к домогательствам и своей ролевой модели - 03:56 Наталья Водянова рассказала о воспитании детей, отношении к домогательствам и своей ролевой модели Совет ФИФА разрешил проводить 4-ю замену в дополнительное время на ЧМ-2018 - 03:49 Совет ФИФА разрешил проводить 4-ю замену в дополнительное время на ЧМ-2018 Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских "садов Эдема" - 03:42 Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских Приобретение С-400 может грозить Турции санкциями – американские сенаторы - 03:35 Приобретение С-400 может грозить Турции санкциями – американские сенаторы Во Второй общевойсковой армии прошел отборочный этап конкура «Снайперский рубеж-2018» - 03:07 Во Второй общевойсковой армии прошел отборочный этап конкура «Снайперский рубеж-2018» Папа Франциск нашел способ победить педофилию - 02:35 Папа Франциск нашел способ победить педофилию В ОРДЛО продолжаются серьезные проблемы с интернетом. «Лежат все каналы» - 02:23 В ОРДЛО продолжаются серьезные проблемы с интернетом. «Лежат все каналы» Как правильно разговаривать с лжецами - 02:21 Как правильно разговаривать с лжецами
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"