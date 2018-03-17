Офтальмологи назвали овощ, серьезно улучшающий зрение

Американские ученые в процессе исследования определили полезный продукт, употребление которого помогает улучшить зрение.

Ученые рекомендовали ввести в ежедневный рацион брокколи, так как овощ содержит соединение — индол-3-карбинол, которое способно очищать клетки нашего организма от токсинов. Это происходит благодаря активации белков арилуглеводородного рецептора, что обеспечивает химическую детоксикацию сетчатки глаза.

Известно, что в силу возраста рецепторы снижаются, параллельно снижается четкость зрения и здоровье глаз, что может привести к ухудшению зрения, развитию специфических заболеваний и даже слепоте.

Поэтому группа ученых из Калифорнии решила добыть целебные молекулы, которые будут задействованы для профилактики зрительной функции и для здоровья глаз. В ходе эксперимента было получено соединение, которое соответствует свойствам индол-3-карбинола, но имеет более мощный химический состав.