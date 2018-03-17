Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских "садов Эдема"

Масштабный анализ орудий труда, недавно найденных в разных уголках Африки, показал, что стиль их изготовления резко поменялся примерно 320 тысяч лет назад, что свидетельствует в пользу раннего зарождения человечества, о чем говорит теория африканских "садов Эдема", говорится в статье, опубликованной в журнале Science."То, что древние люди обменивались вулканическим стеклом и пигментами, путешествуя на большие расстояния, говорит о том, что уже 320 тысяч лет назад существовали своеобразные "социальные сети". Они объединяли группы наших предков, живших на больших расстояниях друг от друга, и служат индикатором того, что наш вид возник необычно рано", — заявил Эллисон Брукс, антрополог из университета Джорджа Вашингтона (США).До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев. Первые люди, как показывали раскопки, проникли на Ближний Восток примерно 70 тысяч лет назад, а в Европу – около 45 тысяч лет назад.