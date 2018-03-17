Папа Франциск нашел способ победить педофилию

С подачи папы Франциска духовенство намеревается обсудить возможность отмены обязательного безбрачия для священников — целибата. Эта многовековая традиция считается одной из причин распространенности педофилии среди клириков, за что сейчас сильно критикуют понтифика, обещавшего победить "внутрицерковную скверну". О возможных последствиях такого решения.Призывы отменить целибат звучат все громче. А педофильские скандалы не прекращаются. Так, на днях полиция американского города Буффало обнародовал имена трех священников, обвиняемых в изнасиловании 19 детей. В Австралии в ходе судебного разбирательства по делу ватиканского казначея кардинала Джорджа Пелла вскрываются очень неприятные подробности: выяснилось, что потерпевших детей не меньше 54-х.Папа римский признал в прошлом году, что возможность быстро победить засилье педофилов упущена. "На проблему педофилии Церковь обратила внимание поздно. Я это знаю и поэтому говорю: мы опоздали", — констатировал понтифик.Но, кажется, выход найден. Вроде бы рядовая, узконаправленная новость, интересная лишь небольшому кругу смыслящих в церковных тонкостях людей, наделала много шума: папа Франциск утвердил состав участников собора епископов Южной Америки, который пройдет в 2019 году в Риме, и список обсуждаемых тем. В их числе — отмена целибата.