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Папа Франциск нашел способ победить педофилию


Добавлено: 17 мар 2018 в 02:35, Категория: Политика
Папа Франциск нашел способ победить педофилию
С подачи папы Франциска духовенство намеревается обсудить возможность отмены обязательного безбрачия для священников — целибата. Эта многовековая традиция считается одной из причин распространенности педофилии среди клириков, за что сейчас сильно критикуют понтифика, обещавшего победить "внутрицерковную скверну". О возможных последствиях такого решения.

Призывы отменить целибат звучат все громче. А педофильские скандалы не прекращаются. Так, на днях полиция американского города Буффало обнародовал имена трех священников, обвиняемых в изнасиловании 19 детей. В Австралии в ходе судебного разбирательства по делу ватиканского казначея кардинала Джорджа Пелла вскрываются очень неприятные подробности: выяснилось, что потерпевших детей не меньше 54-х.

Папа римский признал в прошлом году, что возможность быстро победить засилье педофилов упущена. "На проблему педофилии Церковь обратила внимание поздно. Я это знаю и поэтому говорю: мы опоздали", — констатировал понтифик.
Но, кажется, выход найден. Вроде бы рядовая, узконаправленная новость, интересная лишь небольшому кругу смыслящих в церковных тонкостях людей, наделала много шума: папа Франциск утвердил состав участников собора епископов Южной Америки, который пройдет в 2019 году в Риме, и список обсуждаемых тем. В их числе — отмена целибата.


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Добавлено: 17 мар 2018 в 02:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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