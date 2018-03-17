Погода в Ростове-на-Дону: на город надвигаются сильный ветер и дождь со снегом

Ростов-на-Дону, последние новости – 17 марта. В Управлении ГО И ЧС по региону выступили с предупреждением в адрес ростовчан о резком ухудшении погодных условий в выходные, а также в понедельник – с 17 по 19 марта.

По данным синоптиков, в указанные дни в донской столице будет ветрено и дождливо. Кроме того, на город обрушится сильный ветер: его порывы будут достигать 13 – 18 м/с, а в понедельник его скорость будет достигать 24 м/с.

Помимо сильного ветра, в Ростов придут снег с дождем. На дорогах вероятен гололед.

Спасатели предупреждают ростовчан о вероятных неприятностях, к которым относят: падение аварийных деревьев, а также плохо закрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, повреждение крыш и другие неурядицы, которые может вызвать сильный ветер.

В МЧС призвали жителей города проявлять предельную осторожность и не покидать дома по возможности.