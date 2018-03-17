Порошенко: мне бы хотелось всестороннего бойкота ЧМ в России

Президент Петр Порошенко поддержал идею о бойкоте ЧМ по футболу, который состоится летом 2018 года в России. Об этом он заявил в интервью Funke Mediengruppe, опубликованном 17 марта на сайте Westdeutsche Zeitung.

«Да, мне бы хотелось всестороннего бойкота чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели», – сказал глава государства.

На вопрос, что он может сказать тем немецким политикам, которые настаивают на смягчении санкций против РФ, Порошенко ответил: «Санкции не являются наказанием, наказанием за российскую агрессию в один прекрасный день должен стать международный трибунал».

Ранее Петр Порошенко предложил бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 в РФ.

Фото: Петро Порошенко/Facebook