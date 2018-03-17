Порошенко обрадуется отмене санкций против РФ при одном условии.

Украинский президент Петр Порошенко в интервью для западных журналистов рассказал, в каком случае он будет рад отмене антироссийских санкций.

По словам президента Украины, те, кто говорит о неэффективности санкций, -лжецы и призвал не верить их заявлениям.

Напомним, 24 февраля на Украине вступил в действие закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «агрессором». Обвинения в адрес России со стороны Киева звучат регулярно, несмотря на то, что Москва не раз их опровергала.