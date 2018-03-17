Порошенко призвал Эрдогана не признавать российские выборы в Крыму

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его не признавать результатов выборов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Также президент выразил надежду, что граждане Турции не будут принимать участия в мониторинге выборов президента РФ на полуострове.

«Крым – это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции», – заявил Порошенко.

Кроме того, он поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Петр Порошенко заявил, что заявил, что Крым будет освобожден и сможет участвовать в выборах президента Украины.

Фото: Mustafa Kaya/Xinhua