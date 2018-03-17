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Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца»


Добавлено: 17 мар 2018 в 14:18, Категория: Новости на сегодня
Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца»

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего о готовности «к отпору» на случай российской «интервенции».

«В вопросах, касающихся стратегии и обороноспособности, украинские политики соревнуются в ораторском искусстве и хвастовстве, но по-прежнему главный — Пётр Порошенко. Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остаётся лишь одно — угрожать России, потому что с ней точно воевать не придётся», — сказал он в интервью RT.

Бальбек также пояснил, что Порошенко таким образом пытается переключить внимание украинцев с реально существующих проблем.

«Главная цель подобных заявлений — это подбадривание населения, что всё не так плохо, и воспитание молодёжи по принципу «всё будет наше, дайте только время».

Причём у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение «девять граммов» он взял из песни героя советского фильма «Белое солнце пустыни», — отметил депутат.

Ранее Порошенко заявил о готовности Украины «дать отпор» России.



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Добавлено: 17 мар 2018 в 14:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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