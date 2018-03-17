Приморская тигрица напала на эколога во время вакцинации

Тигрица из реабилитационного центра в Приморье напала на известного эколога Павла Фоменко — сотрудника Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF). Как сообщает пресс-служба организации, пострадавший находится в больнице.

Инцидент произошел во время плановой вакцинации животных.

Сам Фоменко заявил, что «тигрица не виновата». По его словам, «это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение».

В реабилитационном центре в селе Алексеевка сейчас содержатся несколько тигров. «Это молодой самец Сайхан и самка из Лазо, которых готовят к выпуску в дикую природу весной; раненая тигрица из Хабаровского края и целая тигриная семья — мама и двое тигрят, — отловленная в окрестностях села Алексей-Никольского», — говорится в сообщении WWF.