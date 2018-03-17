Приобретение С-400 может грозить Турции санкциями – американские сенаторы

Несколько сенаторов-демократов 16 марта обратилась в государственный департамент, требуя объяснить, не нужно ли ввести антитурецкие санкции за планируемую покупку ЗРК С-400 из РФ.

Кроме Турции, сенаторы просят данные о продаже этих ЗРК Китаю, Индии, Саудовской Аравии и Катару. Они предположили, что санкции могут быть введены в связи с Законом о противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции. Он предусматривает санкции против государств, заключающих определенные весомые сделки с военно-промышленным комплексом РФ.

В турецком МИД заявили, что изначально страна планировала приобрести такую технику у союзников по Североатлантическому Альянсу. Однако у тех постоянно возникали какие-то сложности. По этой причине Турция подписала договор с Россией. Анкара покупает две батареи комплекса.