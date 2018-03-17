Провокации с химоружием развяжут руки Западу в нанесении удара по Сирии, заявил Красов

Провокации боевиков в Сирии с химоружием будут поводом для стран Запада нанести авиаудары по правительственной армии арабской республики и гражданскому населению, считает первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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«Россия поспособствовала ликвидации химического оружия. Но компоненты находятся скорее всего у террористов, которых хорошо снабжают западные коалиции. В том числе, вполне возможно, снабжают и компонентами для изготовления химических веществ. Чтобы сделать провокацию, чтобы потом у западной коалиции были развязаны руки в нанесении авиационных и ракетных ударов по вооружённым силам САР, по мирному населению», — цитирует парламентария РИА «Новости».

Первый зампред оборонного Комитета нижней палаты обметил, что террористические организации могут стать исполнителями провокации, которую ожидают западные страны, во главе с Соединёнными Штатами.

Ранее в субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о наличии признаков подготовки США удара по сирийской армии крылатыми ракетами.

Комментируя возможное развитие событий по этому сценарию, военачальник отметил, что вблизи подконтрольного американским войскам лагеря Эт-Танф боевики продолжают при поддержке инструкторов из США могут заниматься подготовкой провокации с применением хлора, что и может стать предлогом для новых воздушных ударов по позициям правительственных войск Сирии.

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