Рианна не приняла извинения от Snapchat и осудила неудачную рекламу

Реклама мобильного приложения Snapchat наделала много шума. Ее создатели высмеяли случай, когда Крис Брайан поднял руку на тогдашнюю девушку Рианну в 2009 году. Несмотря на то, что разработчики Snapchat принесли свои извинения за неудачную шутку, певица их не приняла. Случай ее безумно возмутил, и она не смогла молчать.



«Snapchat, я думаю, ты уже знаешь, что ты не в числе моих любимых приложений. Я просто хочу понять, в чем был смысл всей этой истории. Я бы хотела назвать это невежеством, но я знаю, что ты не настолько глуп. Вы потратили деньги, чтобы сделать анимационных персонажей, которые намеренно опозорили бы тех, кто стал жертвами насилия, и посмеялись над ними. Дело не в моих личных чувствах, потому что их не так много. Но вы унизили детей, женщин и мужчин, которые стали жертвами домашнего насилия,» — написала она и призвала всех отказаться от использования этого приложения.

Увидев сообщение, компания дала ответ. Snapchat признается, что реклама не должна была появится на свет. «Эта реклама ужасная, и она никогда не должна была появиться в Snapchat. Мы сделали чудовищную ошибку, проглядев ее и позволив рекламе оказаться в приложении. Мы расследуем этот инцидент, чтобы убедиться, что это больше не повторится,» — пишут представители компании в ответ на гневное сообщение певицы.



В рекламе пользователям предлагают выбрать одно из действий — шлепнуть Рианну или ударить Криса Брауна. «Ужасно, что кто-то думает, что это смешно, считает уместным и одобряет,» — писала Рианна. Компания удалила рекламу и извинилась: «Объявление было одобрено и опубликовано по ошибке, так как противоречит нашим правилам, касающимся рекламы. Сожалеем о случившемся.»

Напомним, что Крис Браун избил Рианну накануне церемонии «Грэмми» в феврале 2009. Летом того же года артиста признали виновным в домашнем насилии и назначили пятилетний испытательный срок, а также запретили приближаться к экс-подруге ближе чем на 50 ярдов (46 метров).

«Я чувствовал себя чертовым монстром. Из любимца Америки я вдруг превратился во врага государства номер один,» — говорит в ролике 26-летний певец. Он признается, что с трудом пережил тот период: «Я думал о суициде. Я не спал и не ел, только и делал, что накуривался.»

Тяжело было и родным музыканта. Его мать Джойс Хокинс вспоминает: «Это был худший день моей жизни и, вероятно, его жизни тоже. Я чувствовала себя так, словно я теряю своего сына.»