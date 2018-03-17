Родченков рассказал о допинговой программе на Олимпиаде-80

Во время летних Олимпийских игр 1980 года действовала программа по сокрытию употребления допинга спортсменами, схожая с той, что использовалась на Играх-2014 в Сочи. Об этом сообщил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, пишет Play the Game.

По словам Родченкова, в 1980-х за допинговую программу советских спортсменов отвечали тогдашний глава Московской антидопинговой лаборатории Виталий Семенов, руководитель допинг-контроля в Госкомспорте Анатолий Коврижных, а также его заместитель Геннадий Марков.

Другой собеседник журналистов, бывший агент КГБ Владимир Попов сообщил, что допинговая программа была запущена в СССР в 1978 году. Тогда Попов, по его словам, завербовал Маркова. Подменой проб, указал Попов, занимался другой сотрудник КГБ, Борис Паркин, который во время Олимпиады-80 был антидопинговым инспектором.

По словам Родченкова, чаще всего в качестве допинга применялись станазолол, орал туринабол и тестостерон.

«Когда я пришел в лабораторию в 1985 году, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто посещал лабораторию, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогал менять грязные пробы на чистые», — сообщил Родченков.