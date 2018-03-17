Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия, — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан заявил, что Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы не будем его подписывать (договор. — прим.ред.), потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально», — заявил министр.

По его словам, остальные страны, обладающие ядерным оружием, также не пойдут на подобный шаг.

«Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут, потому что уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражён в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности», — добавил Лавров.