Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании,говорится в сообщении на сайте ведомства.

Читайте по теме

Посол Великобритании вызван в МИД России

Отмечается, что данная мера стала ответом на недружественные действия официального Лондона, который в минувшую среду объявил о высылке из королевства 23 сотрудников российской дипмиссии. Этот шаг был в перечне объявленных Великобританией ограничительных мер против РФ в связи с «делом Скрипаля».

Россия также отозвала разрешение на открытие и работу британского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Яндекс.Дзенв Telegram

Штраф за нарушение правил на переезде увеличат в 5 раз

Избирательная кампания-2018 станет самой открытой в истории

Памфилова об агитации в СМИ: терпение лопнуло