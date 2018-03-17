Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании,говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что данная мера стала ответом на недружественные действия официального Лондона, который в минувшую среду объявил о высылке из королевства 23 сотрудников российской дипмиссии. Этот шаг был в перечне объявленных Великобританией ограничительных мер против РФ в связи с «делом Скрипаля».
Россия также отозвала разрешение на открытие и работу британского генконсульства в Санкт-Петербурге.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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