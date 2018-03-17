Российские лыжницы завоевали серебряные награды Паралимпиады

Российские лыжницы Михалина Лысова и Екатерина Румянцева завоевали серебро зимней Паралимпиады в южнокорейском Пхенчхане, передает ТАСС.

Лысова пришла второй в гонке на 7,5 км классическим стилем среди атлетов с нарушением зрения.

Румянцева заняла второе место в той же гонке среди стоячих спортсменов.

Ранее Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, золото в гонке биатлонисток на 6 км и серебро в гонке на 10 км.

Румянцева выиграла золотые медали в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. Кроме того в биатлонной гонке на 12,5 км она завоевала серебро.