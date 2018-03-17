Вчера предложила Андрею выйти на новый этап в отношениях. Сыграть «сейшельскую свадьбу». На что он бурно отреагировал и сказал, что ещё рано. Я как девушка, которая выбрала этого мужчину и рассматриваю его как будущего мужа, все равно хочу стать его женой - по сейшельским традициям. Он трепетно ко мне относится, что я очень ценю. Безумно рада, что судьба свела нас вместе. Буду визуализировать и представлять себя его невестой. А мысли, как говорится материализуются. Думаю, в скором времени он поменяет своё решение и мы сыграем сейшельскую свадьбу. Ведь мы так молоды, нужно рисковать и быть романтичными.
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Шева хочет стать женой Андрея Денисова
Саша Шева хочет стать женой Андрея Денисова
Добавлено: 17 мар 2018 в 07:15, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 мар 2018 в 07:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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