Саша Шева хочет стать женой Андрея Денисова

Вчера предложила Андрею выйти на новый этап в отношениях. Сыграть «сейшельскую свадьбу». На что он бурно отреагировал и сказал, что ещё рано. Я как девушка, которая выбрала этого мужчину и рассматриваю его как будущего мужа, все равно хочу стать его женой - по сейшельским традициям. Он трепетно ко мне относится, что я очень ценю. Безумно рада, что судьба свела нас вместе. Буду визуализировать и представлять себя его невестой. А мысли, как говорится материализуются. Думаю, в скором времени он поменяет своё решение и мы сыграем сейшельскую свадьбу. Ведь мы так молоды, нужно рисковать и быть романтичными.