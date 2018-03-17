Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2»

Группа из 39 членов сената США обратилась к администрации президента Дональда Трампа с требованием заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Сенаторы, среди которых 28 республиканцев и 11 демократов, призвали администрацию использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства этого газопровода, пишет The Washington Examiner.

Соответствующее письмо 15 марта было направлено министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану.

«Мы должны быть уверены в том, что наши европейские союзники понимают наше стремление поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного потока — 2" в долгосрочной перспективе», — отмечается в послании.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. Трубы пройдут рядом с первым «Северным потоком».