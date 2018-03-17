Си Цзиньпин переизбран руководителем Китая

Всекитайское собрание народных представителей переизбрало Си Цзиньпина председателем КНР и главой Центрального военного совета Китая.

Как сообщает «Синьхуа», впервые руководитель страны после избрания принес присягу на верность Конституции КНР.

Церемония прошла в Доме народных собраний в Пекине.

Си Цзиньпин является главой КНР с 2013 года. На прошлой неделе депутаты Всекитайского собрания народных представителей (высшего руководящего органа страны) внесли изменения в Конституцию, отменив ограничение для главы государства избираться не более двух раз.