Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом

Показать меню
Актуально
В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и - 16:15 В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов Представитель Путина Михалков попал в больницу - 16:29 Представитель Путина Михалков попал в больницу «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу - 16:35 «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео - 16:35 Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз - 16:42 Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным - 16:56 Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» - 16:56 Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» Роструд запустил собственный вариант LinkedIn? - 16:57 Роструд запустил собственный вариант LinkedIn? Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику - 16:57 Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов - 16:57 Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов Подтверждена геологическая активность на Церере - 16:57 Подтверждена геологическая активность на Церере Савченко извинилась перед Парубием и рассказала, кто действительно заводил - 17:07 Савченко извинилась перед Парубием и рассказала, кто действительно заводил снайперов в гостиницу «Украина» Российские штурмовики на учении в Таджикистане нанесли ракетные удары по - 17:28 Российские штурмовики на учении в Таджикистане нанесли ракетные удары по условным террористам У Леши Чайчица мамин характер и привычки - 17:36 У Леши Чайчица мамин характер и привычки Савченко допустила военный переворот на Украине - 17:42 Савченко допустила военный переворот на Украине Путин обсудил с Совбезом ситуацию со Скрипалем - 17:42 Путин обсудил с Совбезом ситуацию со Скрипалем Глава Минобороны Великобритании предложил России «отойти и заткнуться» - 17:42 Глава Минобороны Великобритании предложил России «отойти и заткнуться»
» » Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом

Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом


Добавлено: 17 мар 2018 в 15:56, Категория: Новости на сегодня
Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом

Норвежский блогер Пол Штейган излагает нетипичную для Запада точку зрения на разворачивающийся на наших глазах дипломатический скандал вокруг отравления экс-шпиона и предателя Скрипаля.

США полностью поддерживают Терезу Мэй (Theresa May) в ее кампании против России в деле Скрипаля. И это несмотря на то, что ни Великобритания, ни США не предоставили ничего, что могло бы быть названо доказательствами.

Мэй идет по следам Тони Блэра (Tony Blair) и его заявлений об «оружии массового поражения» в Ираке. А у Блэра, как оказалось, все было построено на лжи.

Разница состоит в том, что в этот раз обвинения выдвинуты против второй по величине в мире атомной державы. Но создается впечатление, что это лишь увеличивает воинственный аппетит неоконсерваторов и их сторонников.

Они ведут разговоры о том, чтобы начать войну из-за Восточной Гуты и чтобы «выгнать Россию из Совета Безопасности». Разыгрывается совершенно безумная кампания.

Доказательств нет, но это не имеет значения

Если бы Тереза Мэй действительно считала, что у нее есть доказательства того, что Россия организовала эту попытку отравить Скрипаля и его дочь, то она должна бы была выполнить ряд процедур, которые используются в таких ситуациях.

И Россия, и Великобритания подписали Конвенцию о запрете химического оружия. Есть механизмы, которые Великобритания могла бы использовать, но они не применяются.

Если существуют доказательства, то их следовало бы предоставить представителям независимого расследования и обвиняемой стороне, России, чтобы она могла дать ответ.

Этого не произошло. Россия попросила предоставить ей образцы вещества, которое, по мнению британцев, было найдено. Так поступают в соответствии с правилами. Но России не предоставили этих образцов. Одно то, что ультиматумы и угрозы выдвигают, но принятые международные процедуры не выполняют, делает все это дело дурно пахнущим.

Российский посол Александр Шугин, постоянный представитель в ОЗХО, заявил следующее: «Если у Лондона есть серьезные основания подозревать Россию в нарушении Конвенции о запрете химического оружия — а высказывание, зачитанное глубокоуважаемым послом Питером Уилсоном (Peter Wilson) указывает на то, что дело обстоит именно так — то мы предлагаем, чтобы Великобритания воспользовалась процедурами, которые описаны во втором параграфе 9-й статьи Конвенции о запрете химического оружия.

Эти процедуры позволяют нам на двусторонней основе официально связаться друг с другом для выяснения всех вопросов, вызывающих сомнение или озабоченность».

Отсутствие доказательств абсолютно не мешает английской прессе нести чепуху, а Соединенным Штатам Америки полностью поддерживать Терезу Мэй. Мэй также объявила о введение штрафных санкций против России, которые, правда, на удивление осторожны по сравнению с тяжестью обвинений. Но это, видимо, только начало эскалации.

Грядет поражение в Восточной Гуте

В Восточной Гуте Запад и нефтяные диктатуры создали террористическую крепость, которая позволяет террористам когда угодно обстреливать столицу Сирии. Для любой страны такое положение было бы неприемлемым. Поэтому у сирийского правительства нет никакой иной альтернативы, кроме зачистки этих террористических позиций. И это должно вот-вот произойти. Такое развитие событий приводит в отчаяние сторонников войны, понимающих, что это начало конца их попыток контролировать Сирию.

Представитель США в ООН Никки Хейли (Nikki Haley) угрожала нападением США на Сирию: «Мы предупреждаем все страны, решившие навязывать другим свою волю путем использования химического оружия и причинением нечеловеческих страданий — это в первую очередь касается незаконного сирийского режима — что США готовы действовать в случае необходимости».

Это звучит почти как заказ на новую химическую провокацию террористов. Но когда сирийские войска нашли завод по производству химического оружия на территориях, отвоеванных у террористов, международный интерес ослабел или, говоря более правильно, перестал существовать.

Когда Восточная Гута будет освобождена, это будет крупным поражением США, Израиля и нефтяных диктатур. В Израиле считают, что это будет означать ослабление Израиля и значительное усиление Ирана в этом регионе. Израиль недоволен тем, что США не вступают открыто в войну и, несомненно, будет приветствовать нападение на Сирию.

Но Россия четко заявила, что не приемлет этого. Если произойдет такое нападение, Россия будет вынуждена ответить, отдавая себе отчет в серьезных последствиях, вызванных таким развитием событий.

Украина получает полную поддержку НАТО

Одновременно со всем этим НАТО решила взять под свое крыло Украину со всеми ее коррумпированными олигархами и воинствующими фашистами. НАТО официально дала Украине статус страны-аспиранта.

Швейцарская газета «Время» (Le Temps) недавно писала, что сотни военных инструкторов США и Канады с 2015 года обучают украинских новобранцев. Теперь к ним присоединились британские и литовские советники. Подразделения военно-морских сил США постоянно присутствуют на Украине.

Поддержка зараженного нацизмом киевского режима велика, несмотря на то, что США полностью отдают себе отчет в том, что коррупция на Украине разрушает также и украинские вооруженные силы. И Atlantic Council, один из ведущих мозговых центров США/НАТО, констатировал, что киевский режим «использует экстремистскую идеологию».

Тем не менее или именно поэтому США решили вооружать этот режим и усиливать его возможности нападения на мятежные республики Донбасса. Это, естественно, способствует эскалации напряженности в отношениях с Россией и неизбежно воспринимается как провокация.

Воинственные генералы письменных столов

Неоконсерваторы — это в основном люди, которые никогда не служили в армии и всегда стремились к тому, чтобы и их детям тоже не пришлось испытать тяготы военной службы. Но никто так, как они, не старается раздувать военные настроения. То, что теперь отбрасываются все деловые соображения, все требования предоставления доказательств и процедуры и только нагнетается истерия, ведущая в кровавый туман, является само по себе чрезвычайно опасным.

В США должны быть генералы и стратеги, понимающие все безумие этого, но что они могут сказать? А Путин объяснил недавно, что любое нападение на Россию будет означать, что Россия ответит на удар в полную силу.

Если бы на Западе сейчас нашлись трезвые руководители, они должны бы были предложить переговоры о разоружении и мирных договорах. Но ясно, что таких руководителей нет. Тон задают эти генералы письменных столов и ведущие журналисты доминирующих СМИ. А за ними стоят нефтяные гиганты и военно-промышленный комплекс.

Пол Стейган



Материалы по теме:

Тони Блэр взял всю ответственность за войну в Ираке на себя
«Угроза безопасности»: Четыре страны Запада ополчились против России, сделав громкое заявление
Отравившее Скрипаля вещество изучили чешские военные химики
Госдеп допустил новые санкции против России из-за дела Скрипаля
Добавлено: 17 мар 2018 в 15:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

Песков прокомментировал обвинения Лондона в адрес Путина по «делу Скрипаля»

Песков прокомментировал обвинения Лондона в адрес Путина по «делу Скрипаля»

Какой интернет лучше в загородный дом

Какой интернет лучше в загородный дом

Мощное землетрясение произошло на Алтае

Мощное землетрясение произошло на Алтае

Загрузка...



Лента новостей
Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» - 13:43 Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2»МИД решил выслать 23 британских дипломатов - 13:42 МИД решил выслать 23 британских дипломатовСоздатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду - 13:42 Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к ядуВ ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир - 13:42 В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартирДженнифер Гарнер о своей реакции на "Оскаре-2018", которая стала мемом: "Не могу смотреть на это" - 13:37 Дженнифер Гарнер о своей реакции на Красноярский школьник создал 3D-учебник - 13:21 Красноярский школьник создал 3D-учебникЕвропа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом - 13:07 Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределомГолубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явления - 13:01 Голубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явленияНе Джоли: пластические хирурги назвали имя звезды с идеальными губами - 12:35 Не Джоли: пластические хирурги назвали имя звезды с идеальными губамиВ пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за - 11:42 В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабляМОЛНИЯ: Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов - 11:35 МОЛНИЯ: Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатовАлессандра Амбросио и Джейми Мазур расстались после 13 лет отношений - 11:28 Алессандра Амбросио и Джейми Мазур расстались после 13 лет отношенийПосол Великобритании прибыл в МИД РФ - 11:22 Посол Великобритании прибыл в МИД РФRoy Robson представили коллекцию костюмов на весну - 11:21 Roy Robson представили коллекцию костюмов на весну
Последние новости
Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом - 15:56 Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом Врачи назвали продукт, который способен заменить антибиотики - 15:22 Врачи назвали продукт, который способен заменить антибиотики Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды - 15:07 Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды Ельченко: Крым начинает становиться «горячей точкой» - 15:01 Ельченко: Крым начинает становиться «горячей точкой» Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье - 14:56 Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов - 14:36 В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу - 14:34 В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных - 14:34 Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования - 14:28 В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования ЗВО Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца» - 14:18 Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца» Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень - 14:00 Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень Офтальмологи назвали овощ, серьезно улучшающий зрение - 13:50 Офтальмологи назвали овощ, серьезно улучшающий зрение Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции - 13:44 Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"