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СМИ узнали о смерти бывшего мужа Чапман из-за передозировки


Добавлено: 17 мар 2018 в 18:59, Категория: Новости на сегодня
СМИ узнали о смерти бывшего мужа Чапман из-за передозировки

Бывший муж российской разведчицы Анны Чапман, британец Алекс Чапман умер от передозировки наркотиками, а не вследствие естественных причин, как утверждалось ранее. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на свидетельство о его смерти.

Анна Кущенко вышла замуж за Алекса Чапмана в 2002 году, взяв его фамилию. В 2006 году пара рассталась.

В 2010-м Анна Чапман переехала в США, где ее раскрыли как российскую разведчицу.

Затем Чапман и других разведчиков обменяли на четырех человек, осужденных за шпионаж в России. В числе этих четверых был Сергей Скрипаль, которого пытались отравить в начале марта 2018 года в британском Солсбери.

Алекс Чапман умер в мае 2015 года в возрасте 36 лет.

Анна Чапман после возвращения на родину сделала карьеру на телевидении, она ведет программу «Тайны Чапман» на РЕН ТВ.



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Добавлено: 17 мар 2018 в 18:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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