Соратника Березовского могли убить собачьим поводком

Получившего в Лондоне убежище бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком. Об этом рассказал источник газеты The Independent.

По его данным, эта версия изучается следователями в качестве приоритетной.

При этом официальные лица заявили изданию, что какой-либо связи между смертью Глушкова и попыткой убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в настойщий момент не обнаружено.

Глушкова и Березвского обвиняли в России в хищении денег «Аэрофлота» через подставные фирмы. На родине Глушков был заочно приговорен к восьми годам заключения.

Тело предпринимателя со следами удушения обнаружили в Лондоне 12 марта.

Убийство произошло на фоне скандала с отравлением Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского, первым прибывшего к ним домой для расследования инцидента. Британские власти обвинили Россию в организации покушения на Скрипаля, в Москве причастность к преступлению отвергли.