Совбез Британии обсудит дальнейшие действия в отношении России

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Национальный совет по безопасности Великобритании проведёт совещание в начале следующей недели, основным вопросом которого станут дальнейшие действия в отношении России после высылки 23 британских дипломатов из Москвы, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление британского МИД.

Ранее в распространённом внешнеполитическим ведомством Соединённого Королевства заявлении было сказано, что в Лондоне «предвидели подобное развитие событий», но отмечают, что «не имеют разногласий с народом России». Читайте по теме

МИД Британии отреагировал на ответ России по «делу Скрипаля»

Утром в субботу МИД России озвучил официальный ответ Москвы на недружественные действия Лондона и неподтверждённые заявления о причастности российской стороны к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта.

Среди ответных шагов РФ — высылка в недельный срок объявленных персонами нон-грата 23 британских дипломатов, закрытие Британского совета на территории страны и отзыв согласия на открытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге.

Ранее в субботу «Парламентская газета» писала, что член Совета Федерации Игорь Морозов не исключил, что Великобритания продолжит «раздувать ситуацию» в связи с новым обострением двухсторонних отношений, а первый зампред международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Москва готова к возможному ответу Лондона.

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