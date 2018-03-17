Совбез ООН проведет 19 марта очередную встречу по Сирии

В понедельник, 19 марта Совбез ООН собирается провести уже третью с начала месяца встречу по Сирии. Главной темой встречи станут права человека в САР.

Ожидается, что со специальным докладом выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Напомним, что первое заседание членов Совбеза по ситуации в арабской стране состоялось 7 марта, на котором обсуждалось положение в Восточной Гуте. 16 марта прошла встреча с участием спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Он рассказал о ситуации в стране и попытках возобновления политического процесса.