Совбез ООН проведет 19 марта очередную встречу по Сирии

Показать меню
Актуально
Антон Шоки разочаровался в Марго Овсянниковой - 10:14 Антон Шоки разочаровался в Марго Овсянниковой Мария Погребняк-Шаталова представила новую коллекцию одежды LEGION на - 10:22 Мария Погребняк-Шаталова представила новую коллекцию одежды LEGION на Mercedes-Benz Fashion Week Russia Кендалл Дженнер показала свои татуировки и рассказала, что не торопится стать - 10:43 Кендалл Дженнер показала свои татуировки и рассказала, что не торопится стать матерью «Роскосмос» готов сделать автономным российский сегмент МКС - 10:49 «Роскосмос» готов сделать автономным российский сегмент МКС Москва ожидает от Лондона выдачи 40 преступников — МИД РФ - 11:00 Москва ожидает от Лондона выдачи 40 преступников — МИД РФ Новая разметка синего и желтого цвета появится на дорогах России с 1 июня - 11:01 Новая разметка синего и желтого цвета появится на дорогах России с 1 июня В Пермском СВУ пройдёт День открытых дверей - 11:07 В Пермском СВУ пройдёт День открытых дверей Nauticus – всемирная платформа по технологии Blockchain - 11:27 Nauticus – всемирная платформа по технологии Blockchain Леша Купин исполнил давнюю мечту Майи Донцовой - 11:29 Леша Купин исполнил давнюю мечту Майи Донцовой Это наша ракета: Советник Порошенко обиделся на Россию из-за «Сармата» - 11:42 Это наша ракета: Советник Порошенко обиделся на Россию из-за «Сармата» Подруга Селены Гомес впала в депрессию, после того как пожертвовала певице почку - 12:08 Подруга Селены Гомес впала в депрессию, после того как пожертвовала певице почку МИД РФ пообещал Великобритании ответ на высылку дипломатов - 12:15 МИД РФ пообещал Великобритании ответ на высылку дипломатов «Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником? - 12:15 «Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником? Впервые удалось записать звук грома от «грязной грозы» - 12:15 Впервые удалось записать звук грома от «грязной грозы» СМИ рассказали о прослушке чиновников из Дагестана с 2014 года - 12:15 СМИ рассказали о прослушке чиновников из Дагестана с 2014 года ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка» - 12:15 ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка» Великобритания предоставит ОЗХО образцы вещества по делу Скрипаля - 12:16 Великобритания предоставит ОЗХО образцы вещества по делу Скрипаля
» » Совбез ООН проведет 19 марта очередную встречу по Сирии

Совбез ООН проведет 19 марта очередную встречу по Сирии


Добавлено: 17 мар 2018 в 08:21, Категория: Новости на сегодня
Совбез ООН проведет 19 марта очередную встречу по Сирии

В понедельник, 19 марта Совбез ООН собирается провести уже третью с начала месяца встречу по Сирии. Главной темой встречи станут права человека в САР.

Ожидается, что со специальным докладом выступит верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. 

Напомним, что первое заседание членов Совбеза по ситуации в арабской стране состоялось 7 марта, на котором обсуждалось положение в Восточной Гуте. 16 марта прошла встреча с участием спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Он рассказал о ситуации в стране и попытках возобновления политического процесса.



Материалы по теме:

Совбез ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте
Верховный комиссар ООН по правам человека назвал авиаудары в Алеппо военными преступлениями
Совбез ООН 21 сентября проведет встречу высокого уровня по Сирии
Доклад ООН: права человека продолжают массово нарушаться на Украине
Добавлено: 17 мар 2018 в 08:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Как армия США пытала, насиловала и убивала гражданское население

Как армия США пытала, насиловала и убивала гражданское население

Юлия Тимошенко наняла экс-советника Трампа для решения вопросов в США?

Юлия Тимошенко наняла экс-советника Трампа для решения вопросов в США?

Конец света: Нострадамус предрек Третью мировую войну с участием России и Британии, она станет закатом эры человечества

Конец света: Нострадамус предрек Третью мировую войну с участием России и Британии, она станет закатом эры человечества

Поклонская попросила ЦИК вывести Собчак из президентской гонки

Поклонская попросила ЦИК вывести Собчак из президентской гонки

Загрузка...



Лента новостей
Улучшенные БМП-1 смогут сбивать цели, находящиеся в воздухе - 04:08 Улучшенные БМП-1 смогут сбивать цели, находящиеся в воздухеРоссия дала убежище немецкой семье, выступившей против Югендамта (ФОТО) - 03:57 Россия дала убежище немецкой семье, выступившей против Югендамта (ФОТО)Наталья Водянова рассказала о воспитании детей, отношении к домогательствам и своей ролевой модели - 03:56 Наталья Водянова рассказала о воспитании детей, отношении к домогательствам и своей ролевой моделиСовет ФИФА разрешил проводить 4-ю замену в дополнительное время на ЧМ-2018 - 03:49 Совет ФИФА разрешил проводить 4-ю замену в дополнительное время на ЧМ-2018Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских "садов Эдема" - 03:42 Палеонтологи нашли новые подтверждения теории африканских Приобретение С-400 может грозить Турции санкциями – американские сенаторы - 03:35 Приобретение С-400 может грозить Турции санкциями – американские сенаторыВо Второй общевойсковой армии прошел отборочный этап конкура «Снайперский рубеж-2018» - 03:07 Во Второй общевойсковой армии прошел отборочный этап конкура «Снайперский рубеж-2018»Папа Франциск нашел способ победить педофилию - 02:35 Папа Франциск нашел способ победить педофилиюВ ОРДЛО продолжаются серьезные проблемы с интернетом. «Лежат все каналы» - 02:23 В ОРДЛО продолжаются серьезные проблемы с интернетом. «Лежат все каналы»Как правильно разговаривать с лжецами - 02:21 Как правильно разговаривать с лжецамиНАСА: телескоп "Кеплер" может выйти из строя в любой момент времени - 02:07 НАСА: телескоп Супрун: перекись водорода не обеззараживает раны - 01:28 Супрун: перекись водорода не обеззараживает раныNaughty Boy собирается выступить с Бейонсе на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл - 01:08 Naughty Boy собирается выступить с Бейонсе на свадьбе принца Гарри и Меган МарклГлава СВР высмеял премьера Британии из-за заявления о российской разведке - 01:00 Глава СВР высмеял премьера Британии из-за заявления о российской разведке
Последние новости
Наталья Водянова о #MeToo, семье и карьере в журнале Porter - 10:07 Наталья Водянова о #MeToo, семье и карьере в журнале Porter Рианна не приняла извинения от Snapchat и осудила неудачную рекламу - 10:07 Рианна не приняла извинения от Snapchat и осудила неудачную рекламу Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД - 09:56 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД Стали известны подробности о таинственном вертолете, кружившем над посольством РФ в США - 09:22 Стали известны подробности о таинственном вертолете, кружившем над посольством РФ в США Погода в Ростове-на-Дону: на город надвигаются сильный ветер и дождь со снегом - 09:15 Погода в Ростове-на-Дону: на город надвигаются сильный ветер и дождь со снегом Совбез ООН проведет 19 марта очередную встречу по Сирии - 08:21 Совбез ООН проведет 19 марта очередную встречу по Сирии Месть за ЧВК «Вагнера»? — погибли 9 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию (КАРТА) - 07:42 Месть за ЧВК «Вагнера»? — погибли 9 пилотов ВВС США, бомбивших Сирию (КАРТА) Конструкции моста в Майами обладала трещинами, замеченными за два дня до его обрушения - 07:28 Конструкции моста в Майами обладала трещинами, замеченными за два дня до его обрушения Саша Шева хочет стать женой Андрея Денисова - 07:15 Саша Шева хочет стать женой Андрея Денисова В Польше дадут льготы фирмам, которые нанимают украинцев - 05:50 В Польше дадут льготы фирмам, которые нанимают украинцев Западу придётся услышать Путина - 05:15 Западу придётся услышать Путина Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки - 05:07 Обнаружение собаки на борту самолета в США стало причиной его посадки Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания - 04:43 Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"