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США готовятся нанести удар по Сирии – Генштаб РФ


Добавлено: 17 мар 2018 в 23:55, Категория: Политика
США готовятся нанести удар по Сирии – Генштаб РФ

Генерал-полковник Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, заявил о том, что США в коалиции с их союзниками создали в Красном и Средиземном морях ударную группировку, которая может атаковать позиции правительственных сил в САР.

По словам генерал-полковника Рудского (на фото), не исключена возможность запуска крылатых ракет.

Этот удар, говорит представитель Генштаба РФ, будет предварять серия провокаций: есть сведения, что в  пригороде Идлиба члены запрещенной законом РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют инсценировать химическое нападение с помощью хлора, в то время как на юге Сирии боевики, руководимые инструкторами из США, готовы разыграть постановочную атаку – якобы применение Дамаском отравляющих веществ.

Генштаб РФ внимательно следит за обстановкой в САР, – заключил генерал-полковник.



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Добавлено: 17 мар 2018 в 23:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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