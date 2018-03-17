США готовятся нанести удар по Сирии – Генштаб РФ

Генерал-полковник Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, заявил о том, что США в коалиции с их союзниками создали в Красном и Средиземном морях ударную группировку, которая может атаковать позиции правительственных сил в САР.

По словам генерал-полковника Рудского (на фото), не исключена возможность запуска крылатых ракет.

Этот удар, говорит представитель Генштаба РФ, будет предварять серия провокаций: есть сведения, что в пригороде Идлиба члены запрещенной законом РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют инсценировать химическое нападение с помощью хлора, в то время как на юге Сирии боевики, руководимые инструкторами из США, готовы разыграть постановочную атаку – якобы применение Дамаском отравляющих веществ.

Генштаб РФ внимательно следит за обстановкой в САР, – заключил генерал-полковник.