Стали известны подробности о таинственном вертолете, кружившем над посольством РФ в США

Вертолет, который на прошлой неделе кружил у посольства РФ в Вашингтоне и светил в окна прожектором, относится к правоохранительным органам и искал «кого-то».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сотрудницы вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.

Напомним, ранее посольство РФ на своей странице в соцсети опубликовало фотографии неизвестного вертолета, который продолжительное время кружил поздно вечером 9 марта близ территории российского посольства в Вашингтоне, освещая ее прожектором.

Российские дипломаты предположили, что он мог искать «российское вмешательство в американские выборы».

«Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов», — рассказала об обстоятельствах появления вертолета Драйкорн.

На вопрос о том, к какой именно службе относится вертолет, собеседница агентства не ответила. Ранее в полиции Вашингтона журналистам агентства сообщили, что не располагают информацией об этом вертолете.