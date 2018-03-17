Стали известны подробности развода сына Дональда Трампа

Дональд Трамп-младший с женой Ванессой

Лишь только утих один скандал в семье Дональда Трампа, личная жизнь членов его семьи снова оказалась в центре внимания. Жена Дональда Трампа-младшего подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена, а ее супруг нанял адвоката Дэвида Фейрайзена. Белый дом отказался комментировать личную жизнь сына президента США, переадресовав журналистские запросы компании The Trump Organization, исполнительным вице-президентом которой является 40-летний сын политика.

Ванесса Трамп, прожившая в браке с Дональдом Трампом-младшим двенадцать лет и родившая пятерых детей, добивается неоспоримого развода. А это означает, что опека над детьми и раздел имущества не будут оспорены в ходе судебного разбирательства.

Дональд Трамп-младший с женой Ванессой

Ранее супруги обнародовали совместное заявление:

После двенадцати лет брака мы решили пойти разными путями. Просим уважать наше право на конфиденциальность в ближайшее время.Слухи о проблемах в семье Дональда Трампа-младшего появились еще в начале года. Среди причин разлада называли его частые поездки и сильную занятость. В прошлом месяце Ванесса Трамп и ее мать были доставлены в больницу, когда открыли письмо с неизвестным белым порошком. Полиция выяснила, что содержимое конверта, пришедшего на имя Дональда Трампа-младшего, не опасно для здоровья.

Дональд Трамп-младший с женой Ванессой и детьми