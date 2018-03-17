Супрун назвала «главное медицинское событие года»

Выбор семейного врача должен стать для украинцев главным медицинским событием 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook заявила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Главным медицинским событием 2018 года для каждого украинца должен стать выбор его семейного врача (или терапевта, или педиатра для ребенка). В апреле в учреждениях, присоединившихся к электронной системе здравоохранения, можно будет начать подписывать декларацию со своим врачом – это документ, который подтверждает, что вы выбрали именно этого специалиста. Подписывая декларацию с конкретным врачом, вы уведомляете государство (а именно Национальную службу здоровья), что оплата за ваше обслуживание должна поступать в это медучреждение», – написала она.

По словам и.о. министра, декларация не подписывается «раз и навсегда»: в любой момент можно заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом.

«Чем раньше вы выберете своего врача, тем больше будет у вас времени удостовериться, что он вам подходит, и возможностей выбрать другого специалиста, при необходимости», – резюмировала Супрун.

Ранее Ульяна Супрун заявила, что перекись водорода не обеззараживает раны.

Фото: kmu.gov.ua