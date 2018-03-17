Супрун: перекись водорода не обеззараживает раны

Нет никаких доказательств эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. Об этом в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Перекись водорода эффективна для механической очистки раны – то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)», – написала она.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, можно ли мочить «Манту».

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