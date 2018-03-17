Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта

Представитель Центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин сообщил, что в субботу, 17 марта, из Восточной Гуты вышли более 30 тысяч мирных жителей.

По его словам, люди продолжают выходить из Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Золотухин отмечал, что по нему проходят более трех тысяч человек в час. Министерство обороны РФ транслирует происходящее в пунктах пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте.

#СИРИЯ На официальном сайте Минобороны России возобновлена прямая трансляция с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте https://t.co/OC1Nmqeefp pic.twitter.com/pVD2X6jeb8

— Минобороны России (@mod_russia) March 17, 2018