Ученые назвали лекарства способные вызвать бесплодие у мужчин

Ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе выяснили, что препараты, которые применяются для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности.

Так, во время исследования были проанализированы научные работы последних 40 лет, связанные с влиянием антигистаминных препаратов на здоровье разных животных.

При этом специалисты обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона, что может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества.

Исследователи подчеркнули необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом они рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами.