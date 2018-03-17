Ученые рассказали, к чему приводят ежедневные занятия любовью

Сексологи и психологи из США выяснили, что ежедневный секс не только способствует отличному настроению партнеров, но и способен продлевать молодость и жизнь людей.

Согласно исследованию, проведенному в Университете Уилкса в Пенсильвании психологами Карлом Дж. Чарнетски и Фрэнсисом Бреннан-младшим, у людей, имеющих половой контакт ежедневно или более двух раз в неделю, отмечается более крепкие иммунные системы, чем люди, имеющие половые контакты намного реже.

Кроме того, ученые обнаружили, что мужчины, ведущие регулярную половую активность, были на 50% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины, которые занимались сексом пару раз раза в неделю.

Также, секс может помочь общему настроению обоих партнеров и ощутимо замедляет процесс старения кожи, борется с болезнью и даже заживляет раны. Кроме того, оргазм — довольно эффективное снотворное для большинства мужчин.