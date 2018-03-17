Умер выдавший властям США Брдли Мэннинга хакер

В США умер 37-летний хакер Адриан Ламо, известный тем, что сдал властям военнослужащего американской армии Брдли Мэннинга (после смены пола — Челси Мэннинг). Об этом в фейсбуке сообщил отец погибшего Марио Ламо.

Как пишет zdnet.com со ссылкой на близких погибшего, хакер жил в штате Канзас, причины его смерти пока не известны. Тело Ламо нашел один из соседей. По его словам, смерть наступила некоторое время назад.

Ламо был известен взломами сетей Microsoft, Yahoo и газеты The New York Times.

Он также переписывался с Мэннингом, который и сообщил хакеру, что это он передал в Wikileaks секретные материалы о действиях американских военных, в том числе о расстреле людей с вертолета в Ираке в 2007 году.

Ламо сообщил об этом властям США, после чего Мэннинг был арестован.