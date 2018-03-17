В академии РВСН пройдет лекция об истории ракетостроения для будущих абитуриентов

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (г. Балашиха, Московской области) для будущих абитуриентов преподаватели академии проведут лекции об отечественном ракетостроении в единственной в мире аудитории с настоящими межконтинентальными баллистическими ракетами..

Старшеклассникам покажут уникальную аудиторию, где курсанты изучают устройство и эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет. Здесь представлены практически все МБР, когда-либо стоявшие на боевом дежурстве в РВСН.

Будущие абитуриенты узнают о том, как устроены ракеты, кто их изобрел, как была создана легендарная «Катюша», как появилась первая межконтинентальная ракета, как и когда были созданы Ракетные войска стратегического назначения, как ракеты ушли под землю и спрятались в глубоких шахтах, как были разработаны самоходные и железнодорожные комплексы, как создавались ракеты «Воевода», «Тополь» и «Ярс».

Также гости смогут пообщаться с преподавательским составом академии и филиала, курсантами, задать вопросы о специальностях подготовки, получить консультации по вопросам поступления и особенностях набора курсантов в 2018 году, осмотреть аудитории, оценить социально-бытовые условия обучения и проживания курсантов.