В ОБСЕ отреагировали на решение Киева не пустить россиян на выборы

Тема: Президентские выборы — 2018
В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отреагировали на решение украинских властей блокировать находящимся в стране россиянам доступ на избирательные участки в период выборов президента РФ 18 марта, передаёт ТАСС.
Соответствующую информацию сообщил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.
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«Существуют двусторонние договорённости (между Россией и Украиной — прим. ред.) об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это прокомментировать», — заявил представитель международной организации.
Он также отметил, что не имеет данных о наличии «каких-то международных стандартов» в сфере соблюдения избирательных прав граждан.
Вечером 16 марта в Facebook министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появилась запись о том, что ведомство намерено воспрепятствовать попаданию граждан России на территорию диппредставительств страны с тем, чтобы принять участие в выборах президента России.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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