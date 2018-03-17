В ОБСЕ отреагировали на решение Киева не пустить россиян на выборы

Тема: Президентские выборы — 2018

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отреагировали на решение украинских властей блокировать находящимся в стране россиянам доступ на избирательные участки в период выборов президента РФ 18 марта, передаёт ТАСС.

Соответствующую информацию сообщил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

Читайте по теме

Калашников: Аваков нагнетает обстановку в преддверии выборов 18 марта

«Существуют двусторонние договорённости (между Россией и Украиной — прим. ред.) об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это прокомментировать», — заявил представитель международной организации.

Он также отметил, что не имеет данных о наличии «каких-то международных стандартов» в сфере соблюдения избирательных прав граждан.

Вечером 16 марта в Facebook министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появилась запись о том, что ведомство намерено воспрепятствовать попаданию граждан России на территорию диппредставительств страны с тем, чтобы принять участие в выборах президента России.

Яндекс.Дзенв Telegram

Россия готова к дальнейшим недружественным шагам Британии, заявил Джабаров

День 17 марта в истории

В США потребовали заблокировать проект «Северного потока — 2»