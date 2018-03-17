В ОРДЛО продолжаются серьезные проблемы с интернетом. «Лежат все каналы»

В ОРДЛО вот уже несколько часов пытаются восстановить интернет. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По их словам, местами интернет появился. «Макеевка Онлайн работает», — пишут пользователи.

Однако тут же поступают комментарии о том, что его работа крайне ненадежна, и ее заметили далеко не все.

«Я не знаю как там обрыв, но проблема больше с dns, так как по ip пинг абсолютно нормальный», — пишут комментаторы.

«Лег интерет канал с России. Потому что пропал у всех провайдеров, проверено Тринити, Матрикс и Промтелеком», — сообщают пользователи.

«Нет! Не заработал! Работаю в провайдере, и поверьте, по графикам ни чуть лучше не стало. Просто людей меньше стало активных. Минут через так 40, вообще будет летать. Лежат все каналы. Судя по трассировке затык именно в Луганске. Магистральщик говорит обрыв Основного канала», — сообщил работник одного из провайдеров Луганска.

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