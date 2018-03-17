В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов

В российском парламенте прокомментировали ответные меры на высылку британскими властями 23-х российских дипломатов. Сегодня МИД РФ заявил о высылке такого же числа дипсотрудников, а также о закрытии британского консульства в Петербурге и Британского совета — международной организации, которая занимается сотрудничеством в области культуры и образования и работает в России уже более 20 лет.

Член думского комитета по международным делам Антон Морозов заявил «Интерфаксу», что под прикрытием Британского совета могли работать шпионы.

По его словам, «из общей практики работы разведслужб» понятно, что «разведчики работают под разными прикрытиями: кто-то под прикрытием сотрудников дипломатической миссии, кто-то — под прикрытием журналистов, общественной организации, НКО — это во всем мире так принято».

«Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России», — цитирует Морозова РИА Новости.

С депутатом солидарен первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Британский совет — «это структура, которая занималась прикрытием для очень многих британских разведчиков и агентов».