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В Польше дадут льготы фирмам, которые нанимают украинцев


Добавлено: 17 мар 2018 в 05:50, Категория: Экономика
В Польше дадут льготы фирмам, которые нанимают украинцев
Польские власти завершают работу над новой миграционной политикой, которая должна упростить, в частности, трудоустройство украинцев в Польше.

«Правительство Польши работает над новой социально-миграционной политикой… Она должна облегчить жизнь, среди прочего, украинцам, работающим в Польше. В то же время польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов…
Кроме того, новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше», — говорится в сообщении.
По словам политика, правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких местностях Польши нужны рабочие руки и какие профессии необходимы сейчас стране.
Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. Польская власть хочет урегулировать целый миграционный процесс.
Главные тезисы данного плана, по словам министра, станут известны в ближайшие дни. План, как отметил министр, будет готов к лету.


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Добавлено: 17 мар 2018 в 05:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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