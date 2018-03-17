В Польше дадут льготы фирмам, которые нанимают украинцев

Польские власти завершают работу над новой миграционной политикой, которая должна упростить, в частности, трудоустройство украинцев в Польше.«Правительство Польши работает над новой социально-миграционной политикой… Она должна облегчить жизнь, среди прочего, украинцам, работающим в Польше. В то же время польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов…Кроме того, новый пакет предложений должен способствовать украинцам в открытии собственных фирм в Польше», — говорится в сообщении.По словам политика, правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких местностях Польши нужны рабочие руки и какие профессии необходимы сейчас стране.Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. Польская власть хочет урегулировать целый миграционный процесс.Главные тезисы данного плана, по словам министра, станут известны в ближайшие дни. План, как отметил министр, будет готов к лету.