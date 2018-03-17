В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабля при различных боевых и аварийных ситуациях.

В ходе тренировок моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

При тушении пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания.

Учение корабельных аварийно-спасательных групп проведено и в Балтийске на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий», в котором имитируются различные внутренние корабельные помещения и отсеки. Этот комплекс позволяет экипажам кораблей отрабатывать навыки по спасению корабля в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок.