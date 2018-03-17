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В России началось голосование на выборах президента


Добавлено: 17 мар 2018 в 23:35, Категория: Новости на сегодня
В России началось голосование на выборах президента

В России началось голосование на президентских выборах.

Первыми открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллиона россиян.

За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.

«Больше всего приедет из Германии, США, Франции и Великобритании. Одна только миссия БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ — это около 500 человек, причем в составе будут все руководители организации, и нынешние, и бывшие. Они выбрали 33 региона, в которых будут осуществлять наблюдение», — заявила Памфилова в интервью РИА Новости.

На пост президента России претендуют восемь человек.



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Добавлено: 17 мар 2018 в 23:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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