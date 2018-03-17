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В России ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца»


Добавлено: 17 мар 2018 в 20:52, Категория: Новости на сегодня
В России ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца»

В российском парламенте прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинцы «готовы к отпору» в случае российского нападения, и для каждого, кто вздумает напасть, припасут «девять грамм свинца».

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, «такое ощущение, что для него [Порошенко] нет разницы между свинцом и сальцом, поэтому он с такой легкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России» (цитата РИА Новости).

Замглавы думского комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, в свою очередь, заявил о хвастовстве украинских властей.

«В вопросах, касающихся стратегии и обороноспособности, украинские политики соревнуются в ораторском искусстве и хвастовстве, но по-прежнему главный — Петр Порошенко. Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остается лишь одно — угрожать России, потому что с ней точно воевать не придется», — сказал он RT.

«Порошенко нужно срочно обратиться в скорую помощь и ложиться в психиатрическую больницу», — считает замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа (цитата РБК).

О девяти граммах свинца Порошенко заявил в Краматорске.

Он сказал: «Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России, и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом».



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Добавлено: 17 мар 2018 в 20:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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