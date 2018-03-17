В соединении ПВО в Крыму проходит первый этап конкурса по полевой выучке «Воздушные рубежи-2018»

В рамках подготовки к армейскому этапу АрМИ-2018 в соединении ПВО, дислоцированного в Крыму, проходит первый этап конкурса по полевой выучке «Воздушные рубежи-2018».

Боевые расчёты радиотехнических войск (РТВ) провели состязания в пункте постоянной дислокации одной из радиолокационных рот соединения Южного военного округа на мысе Тарханкут.

За право представлять крымское соединение на втором, армейском этапе конкурса РТВ соревнуются пять команд, сформированных из расчётов радиолокационного комплекса «Небо-М», а также радиолокационные взводы комплексов средств автоматизации «Фундамент-М» и РЛС «Каста-2-2».

В ходе соревнований специалисты РТВ выполняют действия по свёртыванию техники, формирование автомобильной колонны и совершение марша в обозначенный район. По ходу движения отрабатываются вопросы отражения нападения наземного или воздушного противника, в том числе и диверсионно-разведывательных групп, а также прохождение заражённых в результате применения ОМП участков местности.

После преодоления опасного участка расчёты проводят необходимую обработку техники. Также важным практическим моментом соревнований является демонстрация своей выучки водителями техники на специально оборудованном конкурсными элементами участке местности. Кроме того, участники состязания выполняют практические стрельбы из штатного оружия, нормативы по его сборке и разборке, а также метание гранат. После прибытия в назначенный район подразделение развёртывает и проверяет технику, ведёт радиолокационную разведку с обработкой и передачей информации.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса «Воздушные рубежи-2018», проводимом в ЮВО, который станет отборочным для участия во всеармейских состязаниях.